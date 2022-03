Diese Liaison ist offenbar wieder vorbei. Erst im Januar eröffnete Nathalie Volk (25) mit einem süßen Selfie, dass sie wieder in festen Händen sei: Nach ihrer Trennung von Timur A. fand sie in Samuel Levy ihr neues Glück. Doch nur wenige Wochen nach dem Liebes-Outing ging die Beziehung offenbar wieder in die Brüche: Sammy und Nathalie sollen wieder getrennte Wege gehen!

Wie der Unternehmer gegenüber Bild verriet, hat er sich von der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin getrennt. "Wie du wahrscheinlich weißt, habe ich vor circa drei Wochen die Beziehung mit Nathalie beendet", gab er gegenüber dem Reporter zu. Weitere Umstände zur Trennung wollte Sammy jedoch nicht verraten.

Nathalie äußerte sich bislang nicht zu der Trennung. Zuletzt schienen die zwei noch überglücklich im Urlaub auf den Malediven zu sein. Die Beauty schwärmte sogar davon, wie weit sie und Sammy schon in die Zukunft denken! "Wir haben Pläne, zusammenzuziehen. Wo genau, möchte ich aus privaten Gründen erst mal nicht verraten", verriet sie damals.

Instagram / sammyxlevy Samuel Levy und Nathalie Volk

Instagram / sammyxlevy Samuel Levy, Unternehmer

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, ehemalige GNTM-Teilnehmerin

