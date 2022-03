Läuft da etwa was zwischen Mrs. Bella (29) und Daniel Abt? Die Beauty zählt zu den erfolgreichsten Influencerinnen überhaupt. Karrieretechnisch läuft es bei der YouTuberin also wie am Schnürchen. Ihr Liebesleben hält die Bloggerin aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – zumindest stellte sie ihren Fans bislang keinen Partner vor. Aufmerksame Follower entdeckten nun aber Indizien dafür, dass Bella mit dem Rennfahrer Daniel im Urlaub ist!

Aktuell genießt die 29-Jährige die Sonne auf den Malediven. Auch Daniel macht dort momentan Urlaub. Jedoch liegt die Vermutung nahe, dass das kein Zufall ist, denn: Auf den Instagram-Bildern, die beide teilten, überschnitten sich Details. So posteten beide unter anderem Fotos aus demselben Restaurant – auf Bellas Foto waren Daniels Beine zu sehen, auf der Aufnahme des Sportlers lag die Sonnenbrille der YouTuberin auf dem Tisch.

Das entging den Fans der zwei nicht. "Was läuft da zwischen dir und Mrs. Bella? Klär uns mal auf" oder: "Liebe Grüße an Mrs. Bella", schrieben Daniels Abonnenten beispielsweise unter einen Beitrag. Einige vermuteten sogar, dass Bella und der Beau schon lange ein Paar sind: "[Sie sind] seit drei Jahren schon zusammen, aber halten es gut geheim."

Instagram / mrsbella Mrs. Bella im März 2022 auf den Malediven

Instagram / daniel_abt Daniel Abt im März 2022 auf den Malediven

Getty Images Daniel Abt im Mai 2019 in Berlin

