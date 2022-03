Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Wilson Gonzalez Ochsenknecht! Am 18. März wird der Sohn von Uwe (66) und Natascha Ochsenknecht (57) 32 Jahre alt. Aktuell gibt seine Familie in der neuen Sendung Diese Ochsenknechts sehr private Einblicke in ihr Leben. Aber auch im Netz bekommen Fans zum Beispiel Fotos aus dem privaten Familienalbum zu sehen – so wie jetzt auch: Natascha gratulierte ihrem Sohn mit einem süßen Kinderfoto zum Geburtstag!

"Herzlichen Glückwunsch, Wilson!", begann die Designerin ihren Geburtstagstext an ihren Sohn auf Instagram. Dazu teilte sie einen besonders knuffigen Schnappschuss von dem Schauspieler. Tatsächlich ist Wilson anzusehen: Er war keineswegs ein ruhiges Kind. In einem rockigen Outfit hält der gebürtige Münchner zwei Drumsticks in der Hand und verzieht sein Gesicht. "Früh übt sich und du hast schon immer direkt alles gegeben", schwärmte seine Mutter von ihm.

Aufgrund der Gesundheitskrise sei Wilsons Geburtstagsfeier in den letzten zwei Jahren ausgefallen, doch jetzt konnte sein Ehrentag endlich wieder ein bisschen zelebriert werden, berichtete Natascha. "Ich liebe dich", richtete sie liebevolle Worte an Wilson.

Instagram / nataschaochsenknecht Wilson Gonzalez Ochsenknecht als Kind

Getty Images Jimi Blue, Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2005

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

