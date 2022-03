Hätte Linda-Caroline Nobat (27) Lust, die nächste Bachelorette zu werden? Wohl jeder begeisterte Reality-TV-Star in Deutschland kennt die temperamentvolle Beauty inzwischen: So war sie erst vor ein paar Wochen im Dschungelcamp in Südafrika zu sehen – und 2021 kämpfte sie im TV um das Herz von Bachelor Niko Griesert (31) und landete immerhin auf dem vierten Platz. Aber wie wäre es eigentlich, wenn die Single-Lady den Spieß umdrehen und sich als Bachelorette versuchen würde?

Genau diese Frage stellte Promiflash Linda jetzt in einem Interview. Doch die 27-Jährige ist überzeugt, dass sie so bald keine diesbezügliche Anfrage bekommen wird: "Das glaube ich nicht, dass das passiert! Ich glaube nicht, dass ich Bachelorette werden kann", betonte sie. Aber wieso genau? "Das Problem ist die Hautfarbe", stellte die Studentin klar. "Das ist sehr traurig, aber das ist so: Deutschland ist nicht bereit für eine schwarze Bachelorette! Deutschland ist noch nicht bereit, eine schwarze Frau als Hauptcharakter da hinzustellen."

Weiter verdeutlichte Linda: "Es ist einfach so. Das sieht man, weil es noch keine gab." Aber hätte sie denn theoretisch Lust darauf, Rosen zu verteilen? "Es wäre schön, toll und cool! Ich weiß, dass ich noch viel mehr das Zeug dazu hätte, als jede Frau, die sie da bisher hingestellt haben – bis auf Gerda Lewis (29), Mega-Frau", erklärte das Playboy-Model. Seht ihr das wie Linda – wird es noch lange dauern, bis es die erste schwarze Bachelorette geben wird? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Linda-Caroline Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

Linda-Caroline Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

Linda-Caroline Nobat, Influencerin

