Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – das muss sich Leni Klum (17) oft anhören! Im Januar 2021 erschien das Model gemeinsam mit seiner berühmten Mutter Heidi Klum (48) auf dem Cover der deutschen Vogue. Damit war der Weg der 17-Jährigen in die Modelbranche geebnet, woraufhin zahlreiche Jobs folgten. Dennoch wird die junge Frau in der Öffentlichkeit in erster Linie als Tochter von Heidi wahrgenommen. Leni sagt dazu jetzt: Der ständige Bezug zu ihrer Mutter stört sie kaum!

"Der Vergleich belastet mich gar nicht so sehr. Ich weiß, dass ich eine eigenständige Person bin. Ich bin Leni und sie ist Heidi", stellte die Laufstegschönheit im Interview mit Red! klar. Natürlich habe sie auch viel mit ihrer Mama gemeinsam, aber sie und die 48-Jährige seien in vielen Dingen auch ganz unterschiedlich. "Es ist mir egal, wenn Menschen sagen: Ach, sie ist nur Heidis Tochter. Ich weiß, dass das nicht so ist und das ist die Hauptsache", meinte Leni.

Zum Beispiel wolle sich Leni aktuell gar nicht hauptberuflich dem Modeln widmen. Ihr sei es wichtig, zu studieren, weswegen sie gerne ein New Yorker College besuchen würde. "Aktuell gehe ich ja auch zur Schule und model nebenbei am Wochenende. So will ich das dann auch auf dem College machen", erklärte die Tochter von Flavio Briatore (71). Auch kulinarisch unterscheiden sich die Geschmäcker von Mutter und Tochter etwas: Während Heidi deutsches Essen liebe, könne Leni zum Beispiel mit Leberwurst gar nichts anfangen, gab das Nachwuchsmodel preis.

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

SIPA PRESS / ActionPress Leni Klum im August 2021 in Venedig

Getty Images Leni und Heidi Klum, 2021

