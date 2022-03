Jonathan Bailey (33) plaudert aus dem Nähkästchen! Am 25. März kehrt das beliebte Netflix-Format Bridgerton mit einer zweiten Staffel zurück! Auch dieses Mal wird Lady Whistledown die High Society Londons mit reichlich Klatsch und Tratsch versorgen. In der Fortsetzung soll sich alles um Anthony Bridgerton und dessen Liebesleben drehen. Fans können sich freuen – es soll heiß hergehen. Jonathan hat nun verraten, wie die Liebesszenen zustande gekommen sind!

Im Interview mit Radio Times enthüllte er nun, was sich wahrscheinlich schon so mancher "Bridgerton"-Liebhaber gefragt hat. "Wenn zwei Leute eine Sexszene drehen, müssen sie drei Barrieren zwischen sich haben", erklärte Jonathan. Die Filmbranche habe sich inzwischen weiterentwickelt. Mittlerweile gebe es verschiedene Wege, eine heiße Szene vor laufender Kamera darzustellen. "Es gibt bestimmte Situationen, in denen ein halb aufgepumpter Netzball die Bewegungen ermöglicht, ohne dass dafür eine physische Verbindung entstehen muss", offenbarte der Schauspieler weiter.

Zudem stellte er eine Sache besonders klar: Eine Sexszene zu drehen, das ist so gar nicht sexy. "Es ist wirklich ziemlich albern und wir haben einige lustige Momente, aber das macht es dann wieder weniger unangenehm", plauderte der 33-Jährige aus. Er betonte abschließend, dass es in der zweiten Staffel ordentlich zur Sache gehen wird. Bereits vor einigen Wochen hatte die Serienmacherin Shonda Rhimes (52) gegenüber The Sun angedeutet, dass die Hauptcharaktere Anthony und seine Geliebte Kate (Simone Ashley) nicht die Finger voneinander lassen können.

Getty Images Jonathan Bailey im September 2021

LIAM DANIEL/NETFLIX Simone Ashley und Jonathan Bailey in "Bridgerton"

Getty Images "Bridgerton"-Star Jonathan Bailey im März 2022

