Bridgerton-Fans aufgepasst: Die neue Staffel wird wohl ganz schön hot! Vergangenes Jahr feierte die Netflix-Serie weltweit große Erfolge. Die erste Season des beliebten Historien-Dramas war vergangenen Oktober sogar die meistgesehene Serie auf der Streaming-Plattform. In wenigen Wochen geht die zweite Staffel über die adelige Familie online. Und schon jetzt wird klar – in den neuen "Bridgerton"-Folgen wird es ziemlich heiß hergehen!

Wie The Sun berichtete, verriet Serienmacherin Shonda Rhimes vorab, worauf sich die Fans freuen dürfen. "In der zweiten Staffel geht es um diese sehr verbotene, super-sexy Leidenschaft zwischen Anthony (Jonathan Bailey) und Kate (Simone Ashley) - sie können fast nicht die Finger voneinander lassen, auch wenn sie es versuchen", plauderte die Produzentin aus. Auch Seriendarsteller Jonathan teaserte heiße Szenen an. "Kate und Anthony sind wie Magnete zueinander hingezogen. Da ist dieser animalische Primitivismus und eine wilde Anziehungskraft", erzählte er.

Doch der älteste Bridgerton-Bruder fühlt sich nicht nur zu Kate hingezogen. Auch ihre jüngere Schwester Edwina (Charithra Chandran) scheint es dem Adeligen angetan haben. Im vor wenigen Wochen erschienenen Trailer ist zu sehen, wie es zwischen den beiden offensichtlich knistert.

Netflix Kate Sharma (Simone Ashley) mit Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) in "Bridgerton"

LIAM DANIEL/NETFLIX Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), Kate Sharma (Simone Ashley), Benedict Bridgerton (Luke Thompso

Netflix Kate Sharma (Simone Ashley), Edwina Sharma (Charithra Chandran) und Anthony Bridgerton (Jonathan Bai

