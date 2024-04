Justin Timberlake war einst Jonathan Baileys Beauty-Vorbild

Was hat Justin Timberlake (43) mit Jonathan Bailey (35) zu tun? Der Bridgerton-Star trifft für einen Beitrag des Interview-Magazins mit seiner Kollegin Phoebe Waller-Bridge (38) zusammen. Phoebe schlüpft in die Rolle als Journalistin und sie versucht dem Schauspieler einige Geschichten zu entlocken – dabei erinnert sie den Seriendarsteller an eine seiner Frisuren. "Die blond gefärbten Spitzen – die waren damals deine Idee, oder?", fragt sie. "Ich glaube, das stand in dem Skript für eine Rolle. Aber mein Vorbild war definitiv Justin Timberlake in seinem Jeans-Look", verrät der Hollywood-Star.

Jonathan spielt auf einen heute ikonischen Look des Superstars an, der sozusagen als Klassiker der Popkultur gilt. Justin besuchte im Jahr 2001 die American Music Awards mit Freundin Britney Spears (42) – beide waren von Kopf bis Fuß in Jeansstoff gehüllt. Auch wenn der Sänger seine Frisur mit einem Hut versteckte: Darunter blitzten die blond gefärbten Haarspitzen hervor. Viele Jahre später schlüpfte Jonathan in die Rolle als Sam in der Serie "Crashing" und er entdeckte hier im Jahr 2016 die Frisur für sich.

Der "Crashing"-Darsteller hat sich zwar mittlerweile von der blonden Mähne verabschiedet, von den TV-Bildschirmen aber glücklicherweise nicht. Jonathan steht seit 2020 für den Netflix-Hit "Bridgerton" vor der Kamera. Er lässt in seiner Rolle als Anthony nicht nur das Herz seiner Serien-Freundin Kate (Simone Ashley) höherschlagen, sondern auch das von vielen Zuschauern. Im Mai kommen neue Folgen der beliebten Serie und Jonathan ist erneut mit von der Partie.

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake bei den AMAs 2001

Liam Daniel / Netflix Simone Ashley als Kate Sharma und Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in "Bridgerton"

