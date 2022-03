Das Ehe-Drama um Kanye West (44) und Kim Kardashian (41) geht in die nächste Runde! Im vergangenen Jahr zerbrach die Beziehung des Rappers mit dem Keeping up with the Kardashians-Star endgültig. Danach versuchte der Musiker zuerst noch, seine Ex-Frau wieder zurückzugewinnen. Mittlerweile lässt er aber keine Gelegenheit mehr aus, um gegen die Unternehmerin auszuteilen. So behauptete er, dass sie ihm verbieten würde, ihre vier gemeinsamen Kinder North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2) regelmäßig zu sehen. Fans finden: Mit seinen Aktionen hat er schon längst eine Grenze überschritten. Doch Kanye hat augenscheinlich längst nicht genug!

