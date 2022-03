Glamour zum Nachkaufen! Die Welt der Schönen und Reichen scheint für viele unerreichbar. Auch bei Germany's next Topmodel wird dem Zuschauer ein fabulöses Leben vermittelt. Als Model lebt man in einer schicken Villa, trifft regelmäßig Topstars und trägt vor allem immer die schicksten Designer-Roben. In der vergangenen Folge war das allerdings nicht so – denn die Catwalk-Kleider der Kandidatinnen sind tatsächlich nicht so exklusiv, wie man vielleicht glaubt.

Beim entscheidenden Walk am Ende der siebten Episode der 16. Staffel mussten sich Heidi Klums (48) Models in verspielte Kleidchen werfen und verwandelten sich mit dem passenden Make-up in Puppen. Anders als sonst wurde dieses Mal kein Designer genannt. Kein Wunder, denn einige der Kleider sind offensichtlich vom Online-Versandhaus Asos. So entdeckte Promiflash das Stöffchen von Kandidatin Jessica Adwubi (22) dort. Für eine Summe von 73 Euro kann man es dort nachkaufen.

Immerhin tauchte die Berlinerin in dieser Folge kurz im Bild auf. Dass sie seit Beginn der Staffel noch kaum Sendezeit bekam, ist auch Jessica selbst längst aufgefallen. Gegenüber Promiflash erzählte sie kürzlich, wie schade sie das findet. Die 21-Jährige hofft allerdings, dass sich das bald ändert.

Jessica, GNTM-Girl 2022

Heidi Klum, GNTM-Chefin

GNTM-Kandidatin Jessica

