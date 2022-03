Das kam wirklich überraschend! In der vergangenen Woche bekamen nur acht Girls von Germany's next Topmodel das langersehnte Umstyling. Auch dieses Mal hatte Chefjurorin Heidi Klum (48) wieder den ein oder anderen krassen Look für die Models geplant. Eine, die verschont blieb, war die Kandidatin Inka (19). Aufgrund einer verlängerten Quarantänezeit war die Beauty in dieser Episode nicht dabei. Jetzt überrascht Heidi die brünette Schönheit: Inka bekommt nun auch noch eine neue Frisur!

Da ist aber jemand sprachlos! Kurz vor ihrem Sedcard-Shooting wird die 19-Jährige von Modelmama Heidi mit einem verspäteten Umstyling überrumpelt. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt noch ein Umstyling bekomme. Aber cool, ich freue mich sehr", zeigt sich Inka euphorisch. Vor allem die Chefjurorin freut sich auf dieses Make-over. "Ich finde, du gehst so ein bisschen unter in der Masse. Ich möchte gerne, dass du ein bisschen herausstichst und deswegen wollten wir schon etwas Extremes jetzt mit dir machen", kündigt Heidi groß an.

Als dann die ersten Haarsträhnen fallen, wird der Beauty auch etwas anders: "Oh mein Gott, meine Haare. Das sind zehn Jahre." Das Ergebnis bekommt Inka letztendlich erst beim Shooting zu Gesicht. Die Kindergärtnerin trägt von nun an einen ziemlich kurzen Pixie-Cut. "Das ist so kurz, aber cool", ist Inka etwas wortkarg. Dennoch ist die Beauty recht happy – an die neue Frisur muss sie sich aber noch gewöhnen.

Anzeige

Instagram / inka.gntm22.official Inka, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / inka.gntm22.official Inka, GNTM-Girl 2022

Anzeige

Instagram / inka.gntm22.official Inka Ferb, GNTM-Girl 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de