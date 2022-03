Ihre kurze Netz-Auszeit hielt nicht sonderlich lang! Britney Spears (40) wirkt nach ihrem Sieg im Vormundschaftsprozess gegen ihren Vater Jamie Spears (69) gelöster denn je. Vor allem im Netz teilte die Sängerin vermehrt heiße Aufnahmen von sich und drückte sich künstlerisch aus. Doch vor wenigen Tagen löschte sie kurzzeitig ihren Social-Media-Account. Nun ist Britney aber wieder zurück und überrascht ihre Fans prompt mit einem Schwangerschaftsvideo!

Via Instagram teilt die 40-Jährige einen Clip von Schwangerschaftsbäuchen, in denen sich die Babys ziemlich doll bewegen. Ihre Fans sind bei diesem Video ziemlich verwundert und fragen sich: Ist Britney etwa schwanger? "Hast du uns etwas zu sagen?" oder "Ich glaube, sie will uns ganz subtil mitteilen, dass sie schwanger ist", kommentieren zwei Follower. Andere wiederum freuen sich, dass die "Toxic"-Interpretin wieder zurück ist und ihre Community mit neuem Content versorgt.

Denn bei diesem Post ist es nicht geblieben. Brit veröffentlicht nämlich auch ein paar neue Selfies und ein Tanzvideo von sich. In diesem bewegt sich die Musikerin entspannt von Seite zu Seite. Dazu schreibt sie: "So viel Fußarbeit, wie ich bei meinen Auftritten leisten musste, lerne ich gerade die Kunst des viel weniger ist viel mehr."

