Britney Spears (40) macht Schluss! Die Sängerin beglückte ihre Follower in den vergangenen Monaten regelmäßig mit Tanzvideos, freizügigen Schnappschüssen von sich sowie schockierenden Enthüllungen über ihre mittlerweile beendete 13-jährige Vormundschaft. Zuletzt sorgte die Pop-Prinzessin für Aufsehen, nachdem sie eine Nahaufnahme ihres Dekolletés im Netz veröffentlicht hatte. Doch nun macht Britney erneut von sich reden – die "Toxic"-Interpretin hat offenbar ihren Instagram-Account gelöscht!

Nur wenige Stunden bevor die zweifache Mutter ihr Social-Media-Profil überraschend deaktiviert hat, postete sie noch ein paar Bilder von sich aus Las Vegas und gab erneut Einblicke in ihr Seelenleben. "Bemitleidet mich niemals... Ich will nicht geliebt werden... Ich will gefürchtet werden! Ich wurde ausgenutzt, weil ich nett und liebenswert war", schrieb die 40-Jährige zu den Aufnahmen auf Instagram.

Zuvor berichtete die "Baby One More Time"-Interpretin wie sie ihre Las-Vegas-Shows mit ihrem Vater Jamie Spears (69) erlebt hatte. Nur kurze Zeit später löschte sie ihren Account. Ob es sich nur um eine Social-Media-Auszeit handelt oder ob Britney sich nun für immer aus dem Netz zurückzieht, ist derzeit nicht bekannt.

Instagram / britneyspears Britney Spears' Brüste

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2022

