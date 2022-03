Warum ist Eifersucht beim Bachelor ein so großes Thema? In den vergangenen Wochen wurde es zwischen Dominik Stuckmann (30) und der ein oder anderen Dame schon etwas ernster. Bei Jana-Maria Herz (30) führte das aber zu jeder Menge Eifersucht. Auch Nele Wüstenberg (28) betonte, dass es langsam schwerer werde, ihrer Freundin Anna Rossow (33) das Glück mit dem Hessen zu gönnen. Bei den Bachelorette-Jungs ist das in der Regel anders: Sie genießen die TV-Zeit und machen sich wenig Gedanken um die Konkurrenz. Promiflash wollte von der Paarexpertin Jana Förster wissen, woran das liegt.

Die Heilpraktikerin für Paar-, Sexual- und Psychotherapie betonte im Gespräch mit Promiflash, dass sich Männer und Frauen in dieser Hinsicht einfach ziemlich unterscheiden. "Männer vergleichen sich nicht in demselben Maße wie Frauen miteinander. Die Bachelorette-Jungs finden die Mitstreiter gut, sich selbst aber ein kleines bisschen passender zur Bachelorette und stellen dies nicht so schnell infrage", erklärte sie. Im Vergleich zu den Girls seien die Herren "in freier Wildbahn" bereits den harten Konkurrenzkampf gewohnt. "Es gehört heutzutage immer noch dazu, dass ein Mann mehr um eine Frau buhlt als andersrum", schilderte Jana.

Bei den Damen sei eher der Wunsch da, erobert zu werden. Dass sie nun mit vielen anderen Kandidatinnen um den Rosenverteiler kämpfen und ihn von sich überzeugen müssen, sei eine neue Situation für sie. "Die Damen beim Bachelor sind es schlichtweg nicht gewohnt, um einen Mann so lange zu kämpfen", hielt die Sexpertin fest.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann mit den Bachelor-Girls in der siebten Nacht der Rosen

Instagram / robertjanjetov Die Bachelorette-Teilnehmer 2021

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann mit den Bachelor-Girls beim Gruppendate

