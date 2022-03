Welche Geheimnisse tragen die Love Island-Stars mit sich? Schon am kommenden Montag startet eine neue Staffel der beliebten Kuppelshow und die ersten Kandidaten sind bereits bekannt. So möchte auch Sandrine aus Stuttgart im besten Fall den Partner fürs Leben auf der Insel finden, zumindest aber einige Flirt-Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Ob das ihre Familie so gutheißt? Sandrines Cousins und auch ihr Papa sind nämlich keine Unbekannten.

Die Jura-Studentin ist die Cousine der beiden Freiburger Profi-Kicker Keven und Nico Schlotterbeck. Und auch ihr Papa Niels Schlotterbeck dürfte vielen Fußball-Fans ein Begriff sein. Er spielte schon in den Neunziger Jahren in der Bundesliga für Stuttgart, Duisburg und Rostock. Und was hält der ehemalige Sportler von dem TV-Ausflug seiner Tochter? "Das ist ihr Ding und sie ist alt genug. Sie hat sich das reiflich überlegt. Ich bin ein offener Mensch und habe damit keine Probleme", betont er gegenüber Bild.

Auch ihre beiden Cousins finden es cool, dass Sandrine ab Montag bei "Love Island" zu sehen ist. Ratschläge nimmt sie von den beiden aber keine an: "Ich habe mir weder Tipps hinsichtlich des Umgangs mit Medien noch bezüglich der Männersuche von Nico und Keven geholt."

Anzeige

Getty Images Nico Schlotterbeck im März 2022 für den SC Freiburg

Anzeige

Instagram / san_viv "Love Island"-Kandidatin Sandrine

Anzeige

Getty Images Profi-Kicker Keven Schlotterbeck

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de