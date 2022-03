Es soll für immer sein! Mia Madisson wurde in Deutschland durch ihre Teilnahmen an der Kuppelshow Paradise Hotel und an der ersten Staffel von Reality Shore bekannt. Dort lernte die Schweizerin im Dezember 2021 Ex-Temptation Island-Beau Yasin Mohamed (30) kennen und die beiden verliebten sich ineinander. Nach der Show zerbrach die junge Beziehung der zwei allerdings ziemlich schnell. Und ziemlich schnell ging es bei Mia auch weiter – denn jetzt ist sie offenbar mit einem anderen Mann verheiratet.

Die Beauty hält sich aktuell in Las Vegas auf – dem Mekka für unbürokratische Eheschließungen. Von dort aus postete sie gestern schon die Worte: "Magische Dinge werden heute passieren." Wenige Stunden später veröffentlichte sie ein Foto, das sie und ihren neuen Partner Matteo im Hochzeitslook zeigt. Dazu schrieb sie: "Boom, wer hätte das gedacht?" Auch ein Bild ihrer Eheringe präsentierte die dunkelhaarige Schönheit schon ihren Followern.

Für die vielen Gratulationen zur Hochzeit bedankte sich Mia sofort, sie schaffe es aber gerade nicht, all ihren Fans zu antworten. Weitere Details zu dieser überraschenden Trauung will die Reality-Bekanntheit demnächst verraten.

Anzeige

Joyn Yasin Mohamed und Mia Madisson bei "Reality Shore"

Anzeige

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Matteos Eheringe

Anzeige

Frank Fastner / TV NOW Mia Madisson, ehemalige Kandidatin bei "Paradise Hotel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de