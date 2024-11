Mia Madissons Vater interessiert sich nicht für ihr Baby

Mia Madisson könnte aktuell wohl eigentlich nicht glücklicher sein: Nach mehreren Fehlgeburten soll das Baby des Realitystars in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken. Private Umstände scheinen das Familienglück jedoch zu überschatten: Das Verhältnis zu Mias Vater bleibt zerrüttet. Auf Instagram teilte die "Reality Shore"-Bekanntheit mit, dass ihr Vater kein Interesse an ihr oder seinem ungeborenen Enkelkind zeigt. "Kein Mensch weiß, wo der schon wieder ist. Der interessiert sich doch nicht mal für uns [mich und die Kleine]", schrieb Mia in einer Fragerunde mit ihren Fans. Sie wolle zwar nicht schlecht über ihn reden, aber sein Verhalten in den letzten Wochen sei "enttäuschend".

Dabei kommt sie auf Verhaltensweisen ihres Vaters zu sprechen, die sie in der letzten Zeit wohl sehr gestört haben. "Mich nach Geld zu fragen in der Schwangerschaft und dann noch Sprüche fallen lassen, weil ich Nein sage... Da hat er einfach wieder mal das Fass zum Überlaufen gebracht", fügte sie aufgebracht hinzu. Bereits vor zwei Jahren hatte Mia öffentlich nach ihrem Vater gesucht. Über einen Aufruf im Netz und mithilfe einer Zeitung konnte sie ihn schließlich ausfindig machen. Doch auch damals sorgte das Thema Geld für Spannungen zwischen ihnen, und es herrschte monatelang Funkstille.

Schon von klein auf war die Beziehung zu ihrer Familie schwierig: Mia verbrachte einen Großteil ihrer Kindheit in einem Kinderheim, wie sie bereits 2018 während ihrer Teilnahme in der TV-Show Der Bachelor verriet: "Meine Kindheit war schwer, bis ich volljährig war, wuchs ich im Heim auf." Gemeinsam mit ihrem Ehemann Matteo, einem Tattoo-Künstler, dem sie 2022 das Jawort gab, gründet sie nun ihre eigene Familie und freut sich extrem auf die Geburt ihrer Tochter.

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, TV-Bekanntheit

Instagram / shhhmadisson Matteo Rocco und Mia Madisson, 2023

