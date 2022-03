Ist Dominik Stuckmann (30) wirklich der heißeste Bachelor aller Zeiten? Diese Theorie stellten zumindest die Kandidatinnen der aktuellen Staffel auf, denn: Der hübsche IT-Projektmanager hat sie alle direkt um den Finger gewickelt! Auch bei den meisten Zuschauern kommt der Hottie mit den strahlend blauen Augen super an. Aber wie sieht es eigentlich im restlichen Rosenuniversum aus? Im Promiflash-Interview verrät Ex-Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (29) jetzt, ob Dominik ihr auch gefallen hätte...

"Ich finde, der Dominik ist eigentlich ein sehr sympathischer Typ, er ist so locker, ganz cool", schwärmt die ehemalige Rosenjägerin aus Andrej Mangolds (35) Staffel. Aber dann lenkt sie ein: "Ich muss sagen, so vom Optischen her ist das so semi mein Fall." Außerdem kritisiert Eva: "Ich habe manchmal das Gefühl, er erzählt jeder das Gleiche. Aber man merkt, bei wem er es ernst meint und bei wem nicht."

Wie lautet denn ihr Fazit zu Dominik? "Je länger ich ihn mir angucke und man ihn halt kennenlernt durch die Sendung, würde ich sagen: Ein cooler Typ, der sagt, was Sache ist – aber auch in Probleme gerät dadurch, dass er jeder Frau das Gleiche erzählt." So richtig hin und weg scheint die Mutter eines Sohnes also nicht zu sein!

