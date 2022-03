Amanda Bynes (35) wird wohl bald allen Grund zum Feiern haben! Ganz ähnlich wie Britney Spears (40) 13 Jahre lang, steht auch die Schauspielerin derzeit unter einer Vormundschaft. Das bedeutet, dass der einstige Teenie-Star seit neun Jahren kaum eigene Entscheidungen über sein Leben treffen darf. Der Grund dafür waren frühere psychische Probleme. Doch vor ein paar Monaten hat die "She's the Man"-Darstellerin vor Gericht beantragt, dass ihre Vormundschaft ausgesetzt werden soll. Tatsächlich sieht es jetzt ganz so aus, als würde Amanda bald wieder selbst bestimmen dürfen!

Das berichten mehrere US-Medien, darunter auch US Magazine: Demnach hat ein Richter in Amandas laufendem Gerichtsverfahren eine vorläufige Entscheidung getroffen – und festgestellt, dass ihre Vormundschaft "nicht mehr erforderlich" sei. Es sieht also ganz nach einem juristischen Sieg für die 35-Jährige aus! Aber die Entscheidung könne erst bei der nächsten Anhörung am 22. März final in Kraft treten.

Anders als im Fall von Britney bekommt Amanda Unterstützung von ihrem bisherigen Vormund – alias ihrer Mutter Lynn Bynes. Laut Dokumenten, die US Magazine vorliegen sollen, ist sie begeistert, dass ihre Tochter wieder in der Lage ist, selbst auf sich aufzupassen! Lynn soll die Abschaffung der Vormundschaft auch selbst vorangetrieben haben.

Getty Images Amanda Bynes in New York, 2009

Instagram / amanda.bynes1986 Amanda Bynes im März 2022

P&P / MEGA Amanda Bynes im Jahr 2019

