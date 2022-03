Wie sieht es eigentlich privat bei ihm aus? Marc Schöttner (35) spielt seit November 2021 die Rolle des Philip Durant in der beliebten Serie Rote Rosen. Dort hat der Hottie die Verhältnisse ganz schön aufgemischt und einigen weiblichen Figuren den Kopf verdreht – aber wie läuft es in seinem eigenen Liebesleben? Promiflash fragte den Schauspieler: Ist Marc derzeit noch zu haben?

Das Dating gestalte sich derzeit etwas schwierig, wie der Alles was zählt-Star im Interview mit Promiflash verriet. Denn er ist erst seit letztem Herbst wieder in Deutschland – zuvor hat er einige Zeit in New York gelebt. "Hier habe ich noch niemanden kennengelernt", gab Marc zu. Vor allem die anstrengenden Drehtage für "Rote Rosen" seien ihm dabei im Wege: "Da bleibt dann abends nicht mehr so viel Zeit, neue Menschen kennenzulernen."

Doch ist der 35-Jährige denn überhaupt gerade auf der Suche nach einer Beziehung? "Tatsächlich bin ich eher der Beziehungsmensch und würde mir das auch wünschen", verriet Marc ehrlich. Am liebsten würde er seine zukünftige Liebschaft jedoch auf der Straße treffen und nicht übers Internet: "Ich bin auch kein Fan von Onlinedating, ich lerne Menschen gerne in einer Bar kennen – oder mit Freunden, wenn man etwas unternimmt."

ARD / Nicole Manthey Marc Schöttner, "Rote Rosen"-Darsteller

Bild: ARD/Nicole Manthey Marc Schöttner und Jelena Mitschke am Set von "Rote Rosen"

Instagram / marcschoettner Marc Schöttner, "Rote Rosen"-Darsteller

