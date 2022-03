Bei Rote Rosen gab es zuletzt einige neue Gesichter. Die Fans der seit 2006 laufenden Seifenoper konnten aufatmen: Trotz sinkender Quoten wurde die Serie bis Ende 2023 verlängert. Mit von der Partie wird deshalb auch weiterhin Marc Schöttner (35) sein, der seit vergangenem November den Önologen Philip Durant in Lüneburg spielt. Promiflash verriet Marc, wie viel er mit seinem Seriencharakter gemeinsam hat.

"Wir gehen auf jeden Fall beide mit Charme an die Dinge ran", stellte er im Promiflash-Interview fest. Seine Serienfigur wisse immer genau, was sie wolle – das stimme mit dem realen Marc und seinen klaren Zielen überein. Auch beim Thema Flirten seien sie sich ähnlich, da der Schauspieler Blicke und Verhaltensweisen aus seinem echten Leben auf seine Rolle übertrage. Jedoch sei ihm Philip oft zu eingebildet und zu glatt: "Ich als Marc habe da mehr Chuzpe und sage, was ich denke, anstatt alles nur wegzulächeln und nur sympathisch zu sein." Das mache ihn als Privatperson greifbarer.

Am besten gefalle Marc das gewisse Mysterium, das von seinem Seriencharakter ausgehe. "Es ist eine Entwicklung der Figur Philip zu sehen, dass er immer mehr zu sich selber findet, zu seinem wahren Kern, zu seiner Authentizität", freute er sich. Deshalb stoße er beim Verkörpern der Figur auch auf wenig Probleme: "Bis jetzt war alles machbar". Lediglich die französischen Begrifflichkeiten oder Wörter aus seinem gespielten Berufsfeld richtig einzusetzen, erfordere einige Recherche.

