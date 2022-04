Marc Schöttner (35) hat als Schauspieler große Ambitionen! Der gebürtige Wiesbadener steht seit November 2021 für die beliebte deutsche Serie Rote Rosen vor der Kamera: In der Telenovela verkörpert er den Önologen Philip Durant. Zusätzlich arbeitete er in der Vergangenheit auch schon mit großen Stars wie beispielsweise Priyanka Chopra (39) zusammen. Gegenüber Promiflash verriet er jetzt, dass er in Zukunft aber noch höher hinaus will: Marc wäre nämlich gerne ein Actionstar!

Im Promiflash-Interview betonte Marc jetzt, dass er richtig Lust hätte, als Action-Schauspieler durchzustarten. "Ich liebe Action sehr", stellte er klar und fügte hinzu: "Ich habe jahrelang Karate, Martial Arts, Systema, Aikido, Stock- und Schwertkampf und auch ein bisschen Stunts trainiert. Das ist total mein Ding. Da hätte ich so Bock drauf." Er habe in den USA unter anderem bereits einen Indie-Film gedreht, für den er sich in Sachen Action etwas austoben durfte. "In dem Film habe ich die männliche Hauptrolle gespielt und hatte ganz viele Stunt- und Kampf-Choreografien. Das war richtig cool, das hat mir sehr viel Spaß gemacht", schwärmte der 35-Jährige.

Dass Marc demnächst einen großen Action-Streifen dreht, ist tatsächlich auch gar nicht so abwegig! "Ich habe immer wieder große Castings, ich habe ein sehr großes Management in Amerika", erklärte der Schauspieler und hob hervor: "Die vertreten Lucy Liu, Mickey Rourke. Auch Til Schweiger wird von meiner Managerin in den USA vertreten."

