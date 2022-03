Das gab es noch nie bei Love Island! Heute Abend startet endlich die brandneue siebte Staffel der beliebten Kuppelshow. Zehn liebeshungrige Singles versuchen in der Flirt-Sendung wieder, die ganz große Liebe oder zumindest ein heißes Abenteuer abzukriegen! Unter ihnen ist auch Kandidatin Jessica. Die 22-Jährige ist die erste Transgender-Kandidatin in der Geschichte des Formats. So lief Jessis "Love Island"-Debüt ab...

Die Einzelhandelskauffrau hatte ihren ersten Auftritt in der Villa, als schon ein paar der Girls vor Ort waren. Im ersten Gespräch redete Jessi ziemlich schnell Tacheles! "Sobald ich meinen Mund aufmache, ist das kein großes Geheimnis: Ich bin transgender, ich wurde als Junge geboren, habe aber früh gemerkt, dass ich im falschen Körper bin", enthüllte sie ganz direkt. Die anderen Islanderinnen reagierten total begeistert und offen: "Finde ich voll stark! Ich liebe sie!" , "Sie öffnet die Türen für alle anderen, wer weiß? So als Vorreiterin?" und "Dass man sich traut, so dahinterzustehen? Mega Respekt! Ich bin gespannt, was die Jungs sagen!", freuten sich Leonie, Vanessa und Co.

Auch die "Love Island"-Zuschauer sind jetzt schon hin und weg von Jessi: "Transgender-Kandidatin bei 'Love Island'? Ich liebe es!", betonte ein Fan auf Twittter. "Sie ist ja mal megasympathisch!" und "Bis auf die Stimme würde man es auf keinen Fall mehr erkennen. Ein Hoch auf die moderne Chirurgie! Und supermutig von ihr", jubeln andere User.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Die Islanderinnen in Folge eins von "Love Island" 2022

Instagram / jessicadelion Jessica Delion, "Love Island"-Kandidatin 2022

Instagram / jessicadelion Jessica, "Love Island"-Kandidatin 2022

