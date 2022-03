Sarah (29) und Julian Engels (28) sind so stolz auf ihre kleine Tochter! Im vergangenen Dezember durften die Musikerin und der Fußballer einen ganz besonderen Moment erleben. Das Ehepaar begrüßte sein erstes gemeinsames Kind auf der Welt, die kleine Solea Liana. Seitdem teilten die zwei immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag, hielten das Gesicht ihrer kleinen Maus aber stets verborgen – bis jetzt!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Julian am Sonntag ein neues Foto seiner Frau mit ihrem gemeinsamen Sprössling. Happy strahlt Sarah darauf in die Kamera – und auch Solea blickt mit großen Augen und einer süßen Schnute in die gleiche Richtung. "Meine Mädels", schrieb der Kicker dazu und versah die Aufnahme zudem mit dem Hashtag "Stolzer Papa".

Neben zahlreichen Komplimenten sind in den Kommentaren unter dem Beitrag auch viele Spekulationen zu finden, wem Solea ähnlicher sieht – Mama oder Papa. Influencer Henning Merten (31) versicherte, die Kleine sehe aus wie Julian. Auch seine Frau Denise (31) war der gleichen Meinung: "Sie sieht aus wie du... krass! Blaue Augen, so hübsch!"

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Getty Images Sarah Engels im September 2021 in Köln

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels im Juli 2021

