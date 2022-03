Dagi Bee (27) und ihr Mann Eugen Kazakov (27) hatten noch einen anderen Namen für ihr Kind zur Auswahl. Ende des vergangenen Jahres verkündete die Influencerin die Geburt ihres Sohnes Nelio. Der außergewöhnliche Name kam bei den Fans der Netz-Bekanntheit gut an. Doch wie Dagi nun ausplauderte, stand noch ein weiterer Name auf ihrer Liste: Auch "Jona" war bei dem Paar hoch im Kurs.

In ihrem neusten YouTube-Video erklärte die 27-Jährige, wie sie und ihr Mann zu der Entscheidung kamen, ihren Spross Nelio zu nennen. Dabei erwähnte sie, dass auch ein anderer Name im Rennen war. "Wir hatten aber auch unter anderem den Namen Jona sehr weit oben auf der Liste", teilte die Neu-Mama mit. Sie und ihr Gatte hätten daher die ganze Zeit zwischen den beiden Namen hin und her geschwankt. "Wir fanden beide superschön", verriet Dagi.

Doch warum entschieden sie sich dann letztendlich dazu, ihren Sohn Nelio zu nennen? "Nelio klang einfach harmonisch, einfach melodischer auch in den Ohren und ich habe mich sehr damit angefreundet", erklärte die YouTuberin. Zudem betonte sie, dass sie immer noch froh sei, dass sie sich für diesen Namen entschieden haben.

