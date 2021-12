Haben Dagi Bee (27) und Eugen Kazakov (27) in den Augen ihrer Fans eine gute Wahl getroffen? Vor wenigen Stunden haben die YouTube-Stars verkündet, dass ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Infos rund um die Geburt hat das Paar bisher zwar noch nicht ausgeplaudert – dafür aber direkt den Namen des Kleinen verraten: Nelio . Aber wie kommt das bei den Fans an? In einer Promiflash-Umfrage ist die Mehrheit der Teilnehmer positiv überrascht.

Von rund 1.600 Teilnehmerin einer Promiflash-Umfrage stimmten mehr als die Hälfte dafür ab, dass der Name ziemlich gut klingt. 55 Prozent, also 891 Votes, lassen verlauten, dass Nelio "kreativ und sehr schön" ist. Nur den übrigen 45 Prozent (730 Stimmen) gefällt der Name nicht so gut – sie halten Nelio für "zu speziell". Auch auf Instagram scheinen die User ganz begeistert von der Babyverkündung und dem Namen zu sein – immerhin hinterlassen die Fans dort fast ausschließlich süße Gratulationen und rote Herzchen-Emojis.

Was einigen Followern von Dagi und Eugen auch direkt aufgefallen ist: Eugens Tattoo mit der Zahl 23 auf dem Arm hat eine spezielle Bedeutung bekommen. Der Fan der zweistelligen Nummer kann sich darüber freuen, dass sein Sohn am 23. Dezember zur Welt gekommen ist. "Euer Studio heißt 23Hours und euer Baby kam am 23. – was für ein Zufall", freute sich ein Fan.

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / dagibee Dagi Bees Sohn Nelio

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee

