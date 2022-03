Was, wenn wieder etwas schief läuft? Bei der letzten Staffel von Love Island passierte Sylvie Meis (43) direkt in der ersten Folge ein lustiger Patzer: Die Moderatorin der Kuppelshow blieb mit einem Absatz ihrer High Heels in der Terrasse stecken! Und das, obwohl sie da gerade ihr Moderationscomeback feierte. Promiflash fragte jetzt bei ihr mal nach: Hat Sylvie in der kommenden Staffel auch Angst vor so etwas?

Auch bei der in Kürze beginnenden Staffel der Reality-TV-Show wird das Model die Liebessuchenden auf deren Reise begleiten. Vor weiteren Pannen fürchtet sie sich aber nicht sonderlich. "So was kann man nicht planen. Das passiert. Ich bin happy, dass RTLZWEI das auch im Schnitt mitnimmt, weil in dieser Show alles passieren kann – auch mit der Moderatorin", erklärte sie im Vorab-Gespräch mit Promiflash.

Mit diesem Malheur ging Sylvie damals aber souverän um und schämte sich nicht dafür. "Das fand ich schon witzig und lustig", erinnerte sie sich. Mit ihrem Charme konnte die gebürtige Niederländerin die Situation schlussendlich auch retten: "Ich war vor allem stolz auf mich selbst, dass ich das Wort “Betriebsunfall” drauf hatte. Ich wusste gar nicht, dass es zu meinem deutschen Vokabular gehört. Aber ich hatte das Wort bereit, finde ich super."

RTLZWEI Sylvie Meis bei "Love Island"

RTLZWEI / Severin Schweiger Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

RTLZWEI Sylvie Meis bei "Love Island"

