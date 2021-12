Kylie Jenner (24) kann ihre Schwangerschaft inzwischen definitiv nicht mehr verbergen! Anfang September überraschte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihre Fans mit besonders süßen Neuigkeiten – und bestätigt zugleich die Spekulationen: Die Beauty erwartet ihr zweites Kind. Kurz nach der Bekanntgabe teilte die 24-Jährige auch ein Babybauchbild. Ihre Körpermitte hat mittlerweile noch mal ordentlich an Umfang gewonnen – zumindest wenn man neue Aufnahmen einer Party betrachtet!

Aktuelle Paparazzi-Pics zeigen Kylie am vergangenen Samstag bei der Weihnachtsfeier ihrer Halbschwester Khloé Kardashian (37) – dabei sticht ein Detail beim genaueren Hinsehen sofort ins Auge: Kylies Bauch ist aktuell praller denn je zuvor! Dennoch entschied sich die werdende Zweifach-Mama für ein hautenges Kleid, mit dem sie ihre Figur gekonnt in Szene setzte – auch wenn alles danach aussah, als könnte sich ihr zweites Kind jeden Moment auf den Weg machen.

Die 24-Jährigen scheint ihre Schwangerschaft momentan noch in vollen Zügen zu genießen. Dabei hält sie sich auch mit ihren Gelüsten nicht zurück: Unter anderem gönnt sich die dunkelhaarige Schönheit hin und wieder ein frittiertes Hühnchen mit knusprigen Pommes oder eine komplette Donut-Box.

X17 / ActionPress Hochschwangere Kylie Jenner auf Khloé Kardashians Weihnachtsparty

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im November 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Juli 2021

