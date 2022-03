Kommando zurück bei Shanna Moakler (46)! Vor rund zwei Wochen hatte die US-amerikanische Reality-TV-Bekanntheit verkündet, dass sie schwanger sei – das habe ihr ein Schwangerschaftstest bestätigt. Es wäre schon das vierte Kind für das Model gewesen. Das Ganze kam ganz schön unerwartet für die 46-Jährige, die zuletzt eine schwere Zeit mit ihrem On-off-Freund Matthew Rondeau durchgemacht hat. Jetzt ruderte Shanna plötzlich zurück: Sie erwartet doch kein Baby!

Gegenüber Page Six betonte die Schauspielerin jetzt: "Ich bin nicht schwanger." Doch wie kam es dann zu dem positiven Schwangerschaftstest? "Ich habe einen falsch positiven Test erhalten, weil ich ein Hormon namens HCG eingenommen habe. Das ist das gleiche Hormon, das produziert wird, wenn eine Frau schwanger ist", erklärte Shanna. Und wieso hat sie dieses Hormon eingenommen? Der Reality-TV-Star habe so für seine anstehende Teilnahme an der US-Version von Big Brother abnehmen wollen.

Aktuell ist sie also nicht schwanger – aber dafür hat die Blondine eine andere Erkenntnis gewonnen: "Weitere Kinder stehen für mich nicht außer Frage", stellte Shanna abschließend klar. Die Beauty hat bereits drei Kinder – zwei davon mit ihrem Ex Travis Barker (46), der heute mit Kourtney Kardashian (42) verlobt ist.

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler, US-TV-Star

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler, US-TV-Star

Getty Images Shanna Moakler und Travis Barker bei den MTV Video Music Awards, 2007

