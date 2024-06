Shanna Moakler will nicht mehr über Travis und Kourt reden

In den vergangenen Jahren schoss Shanna Moakler (49) immer wieder scharf gegen ihren Verflossenen Travis Barker (48) und dessen neue Frau Kourtney Kardashian (45). In einem Interview mit People erklärt das Model jetzt, dass es von den beiden eigentlich die Nase voll hat. Sie würde sich gerne als eigenständige Persönlichkeit etablieren, unabhängig von ihren berühmten Beziehungen. Von ihrer aggressiven Stimmung den beiden gegenüber scheint sie sich allerdings nicht so richtig lösen zu können – und Reue für ihre bösen Kommentare zeigt sie schon gar nicht. "Ich muss die verdammten Kardashians nicht mögen und ich hab auch keine verdammte Lust mehr, über sie zu reden. Wie ich heute hier stehe, gebe ich einen Dreck darauf, was andere von mir halten. Ich bin stolz auf mich", meint Shana überzeugt.

Noch im Januar dieses Jahres hatte die 49-Jährige heftig über Travis und Kourt hergezogen und sie im Podcast "Dumb Blonde" als "eklig" bezeichnet. Damals war sie der Ansicht, dass Kourtney einen Keil zwischen sie und Travis getrieben hätte und dass ihr Ex-Mann ein "süchtiger Frauenheld" sei. Wie sie im Interview nun verrät, spricht sie mittlerweile nicht mehr mit Travis. "Wir haben momentan keine Beziehung. Vielleicht ändert sich das noch. [...] Meine Ex-Beziehungen sind mir gerade total egal."

Das vergangene Jahr war nicht nur wegen des Beefs zwischen Shanna und Travis so anstrengend für das Model. Im Januar 2023 verstarb ihre Mutter, sieben Monate später folgte auch ihr Vater. Dieser große Verlust hatte sie emotional komplett durcheinandergebracht und in eine tiefe Depression gestürzt. Heute erinnert sich Shanna hauptsächlich an die Liebe ihrer Eltern zueinander. Diese sieht sie jetzt als Vorbild. "Ich möchte mit jemandem alt werden. Ich möchte heilen und meine Person finden, die mich komplett fühlen lässt. Aber ich muss noch viel an mir arbeiten", erklärt die US-Amerikanerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler im Februar 2009 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Shanna wird aufhören, gegen Travis und Kourtney zu hetzen? Ja, bestimmt! Nee, das wird bald wieder losgehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de