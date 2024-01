Travis Barkers Ex stichelt: Kourtney Kardashian ist genervt

Sie haben die Nase voll! Shanna Moakler (48) und Travis Barker (48) hatten 2004 geheiratet. Gemeinsam haben die Schauspielerin und der Drummer zwei Kinder. Rund vier Jahre nach ihrem Jawort trennten sie sich jedoch. Inzwischen ist der Musiker glücklich mit Kourtney Kardashian (44) verheiratet, mit der er ebenfalls einen Sohn hat. Dennoch scheint das Model ein Problem mit der The Kardashians-Bekanntheit zu haben: Seit Monaten teilt die Blondine gegen sie aus. Das soll Kourtney und Travis extrem gegen den Strich gehen!

Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail berichtet, sollen die Turteltauben genervt und "frustriert" von Shannas ständigen Sticheleien sein. Die frischgebackenen Eltern sollen sich laut dem Tippgeber verzweifelt wünschen, dass das Playmate endlich "weiterzieht". "Travis möchte all das endlose Gerede und alles, was sie negativ über ihn oder Kourtney sagt, hinter sich lassen", erklärt der Informant weiter. Ihm zufolge ist Shanna eifersüchtig darauf, dass Kourtney eine so gute Beziehung zu den Kindern von Travis und ihr pflegt.

Angefangen hatte der Streit zwischen den dreien damit, dass die "Pacific Blue"-Darstellerin im "Miss Understood"-Podcast heftig gegen die beiden schoss. Damals behauptete sie, seit dem Beginn der Beziehung von Travis und Kourtney unfair von ihnen behandelt worden zu sein. "Ich habe wirklich nichts Positives zu sagen. Das liegt nicht daran, dass ich verbittert bin und ich bin definitiv nicht eifersüchtig", schimpfte sie damals.

Anzeige

Getty Images Travis Barker und seine Ex-Frau Shanna Moakler, 2006

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Anzeige

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de