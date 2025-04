Travis Barkers Ex-Frau Shanna ist wieder bereit für die Ehe

Shanna Moakler (50) schwebt wieder auf Wolke sieben! Die Schauspielerin und frühere Miss USA hat in einem Interview mit OK! enthüllt, dass sie seit über einem Jahr heimlich mit dem Schauspieler und Model Greg Vaughan liiert ist. Die beiden trafen sich erstmals 1994, als beide gerade als Models ihre Karrieren starteten, und verloren sich anschließend aus den Augen. Doch bei einer Veranstaltung, die im November 2023 anlässlich des Wodka-Launches von Jason Momoa (45) stattfand, funkte es plötzlich. "Für mich hat sich der Kreis geschlossen und ich glaube, deshalb fühlt sich das alles so besonders an", schwärmte die dreifache Mutter über ihr neues Glück.

In ihren vergangenen Beziehungen, insbesondere mit ihrem Ex-Mann Travis Barker (49) und ihrem Ex-Freund Matthew Rondeau, lief vieles turbulent ab. Doch mit Greg soll nun alles anders sein. Shanna lobte ihn als bodenständig und betonte, dass ihre Familie ihn sehr schätzt. Ihre beiden Kinder Landon und Alabama Luella Barker (19), sowie ihre älteste Tochter Atiana De La Hoya (26) aus einer früheren Beziehung mit Boxer Oscar De La Hoya, haben Greg bereits kennengelernt. Besonders wichtig sei ihr, dass ihre Kinder sehen, wie gut Greg sie behandelt. "Sie mögen und respektieren ihn wirklich, sowohl als Mann als auch als Vater", verriet die 50-Jährige voller Freude.

Shanna Moakler blickt nach einer schwierigen Scheidung von Travis Barker, der mittlerweile mit Kourtney Kardashian (46) verheiratet ist, endlich optimistisch in die Zukunft. Die neue Beziehung ist für sie Balsam für die Seele. Shanna verriet auch, dass es gerade die Ruhe und Reife in ihrer Beziehung seien, die alles so besonders machten. Warum sie ihre Liebe bisher nicht öffentlich zeigte, erklärte sie mit den Worten: "Die besten Liebesgeschichten wachsen leise." Ob die beiden bald den nächsten Schritt wagen und heiraten, ließ die Schauspielerin offen. Sie betonte jedoch, dass sie dem Gedanken nicht abgeneigt sei – und eine Hochzeit durchaus infrage komme.

Getty Images Shanna Moakler und Travis Barker, 2005

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im Whirlpool

