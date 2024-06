So sehr litt Shanna Moakler unter dem Tod ihrer Eltern!

Im Januar vergangenen Jahres starb die Mutter von Shanna Moakler (49), nur sieben Monate später verlor die Ex von Travis Barker (48) dann auch ihren geliebten Vater. Wie sehr das Model unter den Schicksalsschlägen litt, macht es jetzt in einem Interview mit People deutlich: "Ich fühlte mich sehr, sehr schlecht. Ich habe aufgehört, Diät zu halten. Ich habe aufgehört zu trainieren. [...] Ich war so am Boden zerstört und vermisste meine Mutter und meinen Vater."

Um die Leere auszufüllen, griff Shanna zum Essen. "Ich habe einfach nur Scheiße gegessen. [...] Ich dachte mir: 'Ich werde den Schmerz einfach wegessen.' [...] Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich war traurig", gesteht die Schauspielerin. Mittlerweile hat Shanna die zusätzlichen Kilos wieder abgenommen – und zwar mithilfe von Mounjaro. Das Medikament dient normalerweise zur Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes, jedoch verwenden es viele auch zur Gewichtsabnahme.

Trotz der schweren Zeit erinnert sich die 49-Jährige liebevoll an ihre Eltern zurück – sie wolle die beiden als Vorbilder sehen. "Ich möchte mit jemandem alt werden. Ich möchte heilen und meine Person finden, die mich komplett fühlen lässt. Aber ich muss noch viel an mir arbeiten", betont Shanna außerdem.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shanna Moakler im März 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Shanna Moakler bei der Premiere von "Skateland"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Shanna so offen über diese schwere Zeit redet? Ich finde es richtig stark und mutig von ihr! Na ja, mir wäre das zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de