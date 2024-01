Shanna Moakler behauptet: Ex Travis wollte Sex mit Kim K.!

Shanna Moakler (48) teilt weiter aus! Das einstige Playmate war Anfang der 2000er-Jahre für einige Zeit mit Travis Barker (48) in einer Beziehung, aus der auch zwei Kinder hervorgingen. Mittlerweile ist der Drummer von Blink-182 aber glücklich mit Kourtney Kardashian (44) verheiratet. Plötzlich enthüllt Shanna jetzt: Travis soll vor Jahren etwas mit Kourtneys Schwester Kim (43) am Laufen gehabt haben!

In dem Podcast "Dumb Blonde" plaudert das ehemalige Model über seinen Ex-Mann. Travis soll vor einigen Jahren angeblich versucht haben, sich mit Kim zu treffen, um intim zu werden. Eine Person habe ihr Nachrichten gezeigt, die Travis verfasst haben soll. "Sie wollten sich im Haus ihrer Schwester treffen, um zu f***en", behauptet Shanna, enthüllt aber keine weiteren Details, wie etwa bei welcher Schwester. Daraufhin habe sie ihn damit konfrontiert und Travis stritt alles ab und löschte schnell den Verlauf. Auch Kim habe Shannas Anschuldigung geleugnet.

In der Vergangenheit hat Shanna des Öfteren gegen ihren Ex geschossen und etwa behauptet, dass er auch mit Lindsay Lohan (37) eine Affäre hatte. Travis und Kourtney sind derweil ziemlich genervt, dass Shanna immer wieder in der Öffentlichkeit versucht, ihr Liebesglück zu ruinieren. "Travis möchte all das endlose Gerede und alles, was sie negativ über ihn oder Kourtney sagt, hinter sich lassen", erklärte kürzlich ein Insider gegenüber Daily Mail.

Getty Images Travis Barker und Shanna Moakler, Mai 2005

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala 2022

