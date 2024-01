Sticheleien von Mutter Shanna: Alabama Barker ist enttäuscht

Alabama Barker (18) ist die Tochter von Travis Barker (48) und seiner Ex-Frau Shanna Moakler (48). Die neue Liebe ihres Vaters zu der The Kardashians"-Berühmtheit Kourtney Kardashian (44) ist immer wieder Gegenstand von Lästereien ihrer Mutter. Erst kürzlich plauderte das ehemalige Model aus, dass der Musiker vor Jahren etwas von Kourtneys Schwester Kim (43) gewollt haben soll. Doch was hält Alabama von Shannas Anschuldigungen?

In ihrer Instagram-Story teilt die 18-Jährige kryptische Zeilen: "Wenn du aufhörst, dich auf andere Personen zu verlassen, wird dein Leben so viel besser werden. Die Enttäuschung über andere wird nicht mehr existieren." Ob der tiefsinnige Spruch wirklich ihrer Mutter gewidmet ist, lässt Alabama offen.

Doch was halten Travis und Kourtney von den Sticheleien seiner Ex? Laut einer Quelle, die sich gegenüber Daily Mail äußerte, sollen die frischgebackenen Eltern genervt und "frustriert" von Shannas bissigen Bemerkungen sein. "Travis möchte all das endlose Gerede und alles, was sie negativ über ihn oder Kourtney sagt, hinter sich lassen", so der Insider.

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella Barker, Tochter von Shanna Moakler und Travis Barker

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler und ihre Tochter Alabama im Februar 2022

Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit, und Travis Barker, Musiker

