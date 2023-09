Shanna Moakler gibt Update zu Travis Barkers Rückreise!

Sie meldet sich zu Wort! Vor wenigen Monaten überraschten Travis Barker (47) und Kourtney Kardashian (44) ihre Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten: Die beiden Turteltauben erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Der Babybauch der Reality-TV-Bekanntheit ist mittlerweile auch schon kugelrund. Nachdem der Blink-182-Schlagzeuger dann wegen eines Notfalls zu seiner Familie reisen musste, spekulierten die Fans wild. Jetzt bezieht Travis' Ex Shanna Moakler (48) Stellung: Der Familiennotfall hat nichts mit ihr und den Kindern zu tun!

Wie TMZ berichtet, hat Shanna am Freitag im Gespräch mit einem Fotografen klargestellt, dass Travis' Rückreise wegen eines familiären Notfalls nicht mit ihr oder den gemeinsamen Kindern zu tun hat. Da sie oft darauf angesprochen worden sei, habe sie sich dazu äußern müssen. Die Schauspielerin sagte auch, dass es etwas Ernstes sein müsse, da Travis sonst nie die geplanten Auftritte in Europa absagen würde. Sie bete dafür, dass mit Kourtneys Schwangerschaft alles in Ordnung sei.

Die Fans des Paares sind sich sicher, dass der Schlagzeuger wegen der Geburt seines Kindes in die USA eilte. "Ich wette, sie [Kourtney] liegt in den Wehen", kommentiert ein User auf Reddit. Weitere meinen: "Ich hoffe, Kourt und dem Baby geht es gut!" und "Hoffentlich ist es nur eine Geburt und nichts anderes."

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker auf der Met Gala 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

