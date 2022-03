Hat sich Kendall Jenner (26) etwa beim Beauty-Doc aufhübschen lassen? Bereits im Februar sorgte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit für Aufregung bei ihren Fans. Auf der Fashion Week in Mailand überraschte die Laufstegschönheit mit einem neuen Look. Statt ihrer braunen Mähne trägt sie jetzt einen rötlichen Farbton. Hatte Kendall nun etwa Lust auf weitere optische Veränderungen? Auf neuen Aufnahmen wirken ihre Lippen plötzlich viel fülliger.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 26-Jährige nun ein Video, in dem sie für die Kamera posierte. Dabei setzte Kendall auf auffälliges Make-up. Neben Rouge hatte sie auch einen taupefarbenen Lippenstift aufgetragen. In dem Clip zog die gebürtige US-Amerikanerin ein paar Grimassen – und dabei wirkten ihre Lippen tatsächlich viel voluminöser als sonst. Ob die sie dem Schönheitschirurgen wohl einen Besuch abgestattet hat?

Bereits im Februar hatten Kendalls Lippen für Spekulationen gesorgt. Genau wie viele andere Promis besuchte sie den diesjährigen Super Bowl – und schon damals vermuteten einige Follower, dass sie sich Hyaluron hat unterspritzen lassen. "Ich persönlich finde, dass Kendall mit ihren alten Lippen viel besser aussieht" und "Warum sieht das aus wie ein Kleinkind, das den Lippenstift seiner Mutter gestohlen hat und dann in die Stadt gegangen ist?" schrieben nur zwei von vielen Usern nach dem Event im Februar auf Reddit.

Getty Images Kendall Jenner auf der Fashion Week in Mailand im Februar 2022

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im März 2022

Getty Images Kendall Jenner im Dezember 2012 in Los Angeles

