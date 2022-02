Kendall Jenner (26) präsentiert einen ungewohnten Haarstyle auf dem Laufsteg! Schon im Alter von gerade einmal 13 Jahren startete das Model seine Karriere – und diese nahm rasant Fahrt auf. Inzwischen gehört die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zu den Größten in der Branche und stolziert für die bekanntesten Designer über den Catwalk. Auch bei der Fashion Week in Mailand durfte Kendall nicht fehlen – und zeigte sich dort mit neuer Haarfarbe!

Bei der Mailänder Fashion Week präsentierte die 26-Jährige die neueste Kollektion von Prada. In einer marineblauen Oversize-Pufferjacke mit Federbesatz und einem transparenten Rock schwebte sie über den Laufsteg. Doch auch halsaufwärts stach Kendalls Look ins Auge. Die Mähne der eigentlich dunkelhaarigen Beauty erstrahlte in einem rötlichen Farbton. Diese wurde außerdem straff nach hinten gegelt.

Bei ihrem Auftritt bekam die Influencerin sogar familiäre Unterstützung. Ihre Schwester Kim (41) saß bei der Show in der ersten Reihe, um sie anzufeuern. Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass Kendall bei der Fashion Week für eine Überraschung sorgte. Im Jahr 2019 tauchte die Influencerin sogar mit blonder Haarpracht auf.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner bei der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner bei einer Fashion-Show von Prada auf der Fashion Week in Mailand, Februar 2022

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Fashionshow in Mailand, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de