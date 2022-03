Sie hat Großes vor! Luna Schweiger ist vielseitig talentiert: Sie ist nicht nur an der Seite ihres berühmten Vaters Til (58) ab und zu in Filmproduktionen zu sehen oder steht vor der Fernsehkamera, sondern ist zugleich auch eine erfolgreiche Reiterin. Jetzt hat die 25-Jährige auch noch ein weiteres Standbein dazugewonnen: Sie hat ihren Uni-Abschluss in der Tasche. Für ihre Zukunft hat Luna sich viel vorgenommen.

"Ich habe einen Bachelor of Science im Management gemacht", verriet sie Bild. Ihr Studium habe sie sogar mit Auszeichnung bestanden. "Dafür habe ich in Paris, Turin und in Berlin studiert. Beruflich kann ich damit sehr viel machen", erklärte Luna deshalb stolz. Wegen ihrer vielen Möglichkeiten seien ihre nächsten Schritte noch unsicher: "Das Schauspiel werde ich weiterhin betreiben. Ich könnte mir auch vorstellen, mich im Reitsport selbstständig zu machen." Und auch ein weiteres Studium steht für die Schauspielerin zur Diskussion. "Ich überlege gerade, einen Master in Political Science zu machen [...]. Dementsprechend könnte ich mir irgendwann auch eine politische Karriere vorstellen", gab sie einen Ausblick in ihre Zukunft.

Bei der Abschlussfeier zu Lunas Studium am vergangenen Wochenende in Berlin war fast der gesamte Schweiger-Clan anwesend. Neben Papa Til und Mama Dana (54) kamen auch ihre Schwester Lilli (23) und Emma (19), um sie gebührend zu feiern. Als Geschenk hatte Dana einen goldenen Armreif mit dem eingravierten Spruch "Sky is the limit" für ihre älteste Tochter dabei: "Damit Luna nie vergisst, dass sie alles erreichen kann, was sie sich wünscht."

Anzeige

Getty Images Til und Luna Schweiger im Oktober 2020 in Zürich

Anzeige

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

Anzeige

Steffi Adam / Future Image Luna Schweiger im November 2021 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de