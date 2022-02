Sie konnten sich gegen die anderen Teilnehmer beweisen. Bei "Catch! Kampf der Kontinente" traten in diesem Jahr wieder vier Teams gegeneinander im Fangen an. Prominente Unterstützung bekamen sie von Luna Schweiger (25), Oliver Pocher (43), Melissa Khalaj (32) und Hans Sarpei (45). Bereits vor dem Halbfinale lag Ollis Team Europa vorne und machte es den anderen Teams schwer, es einzuholen. Doch konnte es am Ende auch den Sieg einfahren?

Im Halbfinale mussten sich Melissas und Lunas Gruppen geschlagen geben. Somit traten Europa und Afrika in der letzten Runde bei dem Spiel "The Circle" gegeneinander an. Dabei mussten die Teilnehmer im Kreis rennen und versuchen, ihrem Gegner zu entkommen und gleichzeitig zu fangen. Während vergangenes Jahr Team Afrika den Pokal verliehen bekam, durfte sich am heutigen Abend Ollis Mannschaft über den Sieg freuen.

Bereits in der Halbfinalrunde zeigte die Europa-Gruppe, was in ihr steckt. Teilnehmer Benni schaffte es in drei Runden nicht, von seinen Gegnern aus Team Asien gefangen zu werden, bis die Zeit abgelaufen war und sicherte seiner Mannschaft damit den Einzug ins Finale.

SAT.1 / Steffen Z. Wolff Dean und Oliver Pocher bei "Catch! Kampf der Kontinente 2022"

SAT.1 / Steffen Z. Wolff Hans Sarpei und Giovanni bei "Catch! Kampf der Kontinente 2022"

SAT.1 / Steffen Z. Wolff Benni und Melissa Khalaj bei "Catch! Kampf der Kontinente"

