Sandra Bullock (57) beweist ein weiteres Mal ihr Händchen für Mode! Am 21. April startet der neue Film "The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt" der in Virginia geborenen Beauty in den deutschen Kinos. An der Seite von echten Hollywood-Hotties wie zum Beispiel Brad Pitt (58), Daniel Radcliffe (32) und Channing Tatum (41) wird die Darstellerin darin als erfolgreiche Autorin in ein großes Abenteuer verwickelt. Bei der Premiere zog Sandra mit ihrem Red-Carpet-Look nun alle Blicke auf sich.

Am vergangenen Montag wurde die Actionkomödie zum ersten Mal im Regency Village Theatre in Los Angeles gezeigt. Bei der Veranstaltung liefen jede Menge Promis, darunter auch die Hauptdarstellerin über den roten Teppich. Sandra bezauberte die Fotografen an diesem Abend in einem bodenlangen Tüllkleid in Rosa, zu dem sie auffällige Overkneestiefel in Leder-Optik und einen schwarzen Blazer kombinierte. Augenscheinlich fühlte sich die 57-Jährige auch pudelwohl in ihrem Traum in Pink, denn die zweifache Mutter posierte immer wieder lässig für die Fotografen.

Doch offenbar saßen die kniehohen Stiefel nicht perfekt am Körper der "Bird Box"-Schönheit. Auf einem der Fotos von der Premiere ist zu erkennen, wie sich Sandra zu ihrem Bein herunterbeugt. Mit einem genervten Lachen richtet sie anschließend ihr Schuhwerk erneut zurecht.

Getty Images Sandra Bullock im März 2022

Getty Images Sandra Bullock bei der "The Lost City"-Premiere im März 2022

Getty Images Sandra Bullock bei der "The Lost City"-Premiere im März 2022

