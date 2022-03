Kylie Jenner (24) will jetzt offenbar wieder voll durchstarten! Seit Anfang Februar ist die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit stolze Zweifach-Mama. Ihre Tochter Stormi Webster (4) durfte sich über ein Brüderchen freuen. In den vergangenen Wochen schienen die Unternehmerin und ihr On-Off-Partner Travis Scott (30) die Kennenlernzeit mit ihrer Familie in vollen Zügen zu genießen. Doch jetzt will Kylie offenbar wieder Vollgas geben: Im Netz teilte sie nun eine Aufnahme aus dem Fitnessstudio!

In ihrer Instagram-Story postete die 24-Jährige einen Boomerang, der sie auf dem Laufband zeigt. In dem Clip trug sie schwarze Leggings, ein weißes T-Shirt und weiße Sneaker. In der Bildunterschrift darunter ließ Kylie durchblicken, dass ihr Trainingsplan momentan offenbar ziemlich straff ist. "Pilates direkt nach dem Kardiotraining", notierte sie und fügte hinzu: "Ich bekomme wieder etwas Kraft und es fühlt sich so gut an."

Erst vor wenigen Tagen hatte die Influencerin im Netz ein Foto von ihrem After-Baby-Bauch geteilt. Kylies Fangemeinde war von diesem ehrlichen Einblick total begeistert. "Die gedehnte Haut, der Wochenbettbauch, das bisschen zusätzliche Gewicht. Ich liebe es einfach", schwärmte nur einer von vielen Usern auf Reddit.

Getty Images Kylie Jenner mit Partner Travis Scott und Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

