Kylie Jenner (24) zeigt ihren After-Baby-Body – und erhält eine Menge Zuspruch! Anfang Februar wurde die Reality-TV-Ikone zum zweiten Mal Mutter und brachte einen Sohn zur Welt. Die Zeit nach der Geburt des kleinen Wolf war für die Influencerin härter als damals bei ihrer Tochter Stormi (4). Über den Druck, den sie sich selbst gemacht hat, spricht die Make-up-Mogulin offen. Und auch ihren Körper zeigte die Beauty nun ganz natürlich: Im Netz postete Kylie ein Foto von ihrem Bauch – kurz nach der Geburt.

In einem Instagram-Post ließ die 24-Jährige ihre zweite Schwangerschaft und auch die Geburt ihres Kindes Revue passieren. Dabei teilte sie unter anderem ein Foto, auf dem ihr nackter Bauch und die kleinen Füßchen ihres Babys zu sehen sind. Dass sich Kylie nicht wie gewohnt mit straffem Körper präsentiert, freut ihre Community. "Die gedehnte Haut, der Wochenbettbauch, das bisschen zusätzliche Gewicht. Ich liebe es einfach", schrieb ein Fan via Reddit. "Ich liebe es, dass sie das gepostet hat. Normale Körper werden zur Norm", schloss sich ein weiterer an.

Vor wenigen Wochen hatte ein Insider bereits über Kylies neues Leben als Zweifachmutter geplaudert. Nicht ihr Sportprogramm, sondern die Familie hatte nach der Entbindung Vorrang. "Sie lässt es ruhig angehen, freut sich aber darauf, wieder in die Fitnessroutine einzusteigen und bald wieder mit dem Training beginnen", erzählte die Quelle gegenüber E! News.

Getty Images Kylie Jenner mit Partner Travis Scott und Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Bauch nach der Geburt

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Babybauch

