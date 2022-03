Endlich weiß man, auf welche Tänze man sich freuen kann! Am Freitag flimmert schon die fünfte Show von Let's Dance über die Bildschirme. In der vergangenen Woche überzeugten die Promis rund um Janin Ullmann (40) und Sarah Mangione (31) beispielsweise mit einer Samba oder einem Contemporary. Letztere bekam für ihre emotionale Darbietung sogar 30 Punkte von der Fachjury. Aber was werden die Stars dieses Mal aufs Tanzparkett bringen?

Das wurde nun auf dem offiziellen Instagram-Profil von "Let's Dance" verkündet. So darf man sich gleich zwei Mal auf den Slowfox freuen – und zwar von Caroline Bosbach (32) und Bastian Bielendorfer (37), die fleißig mit ihren Profitänzern Valentin Lusin (35) und Ekaterina Leonova (34) trainieren. Janin Ullmann wird versuchen, mit einem langsamen Walzer zu punkten und die Sängerin Michelle (50) muss ihre leidenschaftliche Seite bei einer Rumba zeigen.

Timur Ülker (32) muss seine Hüften bei einem Cha-Cha-Cha schwingen, Mike Singer (22) darf sich bei einem Quickstep auspowern und Mathias Mester (35) tanzt mit seiner Ersatzpartnerin Patricija Ionel (27) den Charleston. Sarah Mangione versucht, mit einem Jive zu begeistern. Auf diesen Auftritt dürften sich die Fans wohl besonders freuen: Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) werden einen Contemporary performen. Ob die zwei genauso wie Sarah und Janine bei dem Tanz 30 Punkte absahnen können?

Getty Images Vadim Garbuzov und Sarah Mangione, "Let's Dance" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Janin Ullmann und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

