Es ist wieder Zeit für Love Island! Am Montag ist die neue Staffel der Datingshow gestartet. Neue Villa, neue Singles – und auch einige Neuerungen bei den Regeln. Es gab keine Couple-Zeremonie zu Beginn und die männlichen Teilnehmer wurden sogar ins "Brotel" abgeschoben. Sind das zu viele Änderungen auf einmal? Wie Promiflash erfahren hat, sieht auch ein Ex-Islander die Neuerungen eher kritisch.

Josua Günther nahm an der viertel Staffel von "Love Island" teil. Gegenüber Promiflash verriet der Hottie, dass er den Änderungen eher negativ gegenüber steht. "Ich persönlich finde es schwierig, denn dadurch, dass die Jungs und Mädels direkt getrennt wurden, hatte man nicht die Chance sich so intensiv kennenzulernen in den ersten Tagen", analysierte der Lockenkopf die ersten Folgen. Bis jetzt sind nur zwei der Jungs in die Villa eingezogen und haben sich mit ihrem Couple das Bett geteilt. Den gesamten Cast finde er dennoch gut durchmischt.

Durch den Start der neuen Staffel wurde der ehemalige Teilnehmer aber auch an seine eigenen Momente auf der Liebesinsel erinnert. "Ich vermisse die Zeit bei 'Love Island' manchmal, es war definitiv eine geile Zeit", rief er sich seine damalige Teilnahme in Erinnerung. "Ich kann mit Stolz behaupten, dass ich mich nicht verstellt habe", resümierte er am Ende noch.

