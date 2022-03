Jetzt ist es endlich so weit: Love Island geht in die nächste Runde! Am heutigen Abend startet die neue Staffel der Datingshow, in der Sylvie Meis (43) wieder versucht, einer Reihe Singles zur ganz großen Liebe zu verhelfen. Unter der spanischen Sonne auf Teneriffa und dem Motto "Festival of Love" wird dann vermutlich wie gewohnt geflirtet, was das Zeug hält. Doch in diesem Jahr startet "Love Island" nicht wie sonst mit einer großen Paarungszeremonie.

Wie Promiflash in einem Vorab-Clip der ersten Folge exklusiv erfuhr, weicht die Show in diesem Jahr von der Tradition ab, die Kandidaten direkt miteinander zu verkuppeln. "Dieses Mal ist alles anders", versichert die gebürtige Niederländerin den überraschten Teilnehmern. "Heute Abend gibt es keine Couples", fährt sie fort. Auch auf gemeinsame Betten müssen die Islander erst einmal verzichten, da die Männer vorerst nicht in der Villa schlafen werden.

Statt einer Paarungszeremonie wird am ersten Abend eine große Party veranstaltet. Einen Haken gibt es laut Sylvie dennoch: Zu der Fete dürfen nämlich nur drei der sieben Männer eingeladen werden. Das erste Verkuppeln findet dann nach 24 Stunden statt, damit sich die Singles zunächst einmal richtig gut kennenlernen können.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Jessica, "Love Island"-Kandidatin 2022

Anzeige

RTLZWEI / Severin Schweiger Sylvie Meis, "Love Island"-Host

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Mahdi, "Love Island"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de