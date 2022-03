Farina Yari alias Novalanalove (31) ist schwanger! Mit dieser süßen Nachrichten bezauberte die Influencerin ihre Millionen Follower erst vor ein paar Wochen. Es ist das erste Kind für die Beauty und ihren Mann Pouya Yari aka DJ Jeezy. Wie weit genau ihre Schwangerschaft fortgeschritten ist, verriet die werdende Mama bisher nicht. Aber Farina kann sich bereits über eine hübsche kleine Babykugel freuen!

Via Instagram veröffentlichte die Kölnerin jetzt ein süßes Update zu ihrer Schwangerschaft: Farina umfasst ihren deutlich gewölbten Babybauch hier liebevoll mit ihrer Hand – ein weißes kurzes Sommerkleid umschmeichelt ihre neuen Mama-Kurven perfekt. Im Hintergrund ist eine elegante Pool-Anlage zu sehen. Das Foto entstand wohl in ihrem kürzlichen Malediven-Urlaub. Ihre Fans sind hin und weg von dem Anblick: "Die Schwangerschaft steht dir so gut!", schwärmt einer von vielen Abonnenten in den Kommentaren.

In der Bildunterschrift verriet Farina übrigens: Sie und Pouya kennen schon seit "einer Weile" das Babygeschlecht! Verraten wollen die werdenden Eltern das Geheimnis aber noch nicht. Stattdessen rief der Webstar seine Fans zum Raten auf... Was glaubt ihr: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / novalanalove DJ Jeezy und Novalanalove

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

