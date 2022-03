Ist er etwa wieder in festen Händen? Schauspieler Jacob Elordi (24) ist seit Jahren ein erfolgreicher Schauspieler. Spätestens durch seine Rolle in The Kissing Booth sind ihm Millionen Fans verfallen. Sein Privatleben hält der Hottie allerdings größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Zuletzt datete er unter anderem seine Schauspielkollegin Zendaya (25) und Model Kaia Gerber (20). Doch nun hat wohl eine andere Dame sein Herz erobert: Jacob wurde gemeinsam mit einer Beauty im Park erwischt!

Einige Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 24-Jährigen mit einer rothaarigen Schönheit, bei der es sich um Model Bianca Finch handelt. Zusammen verbrachten die beiden am Sonntag einen entspannten Tag in Los Angeles und relaxten in einer Grünanlage. Ziemlich vertraut nahm Jacob da ein paar Schnappschüsse von seiner schönen Begleitung auf und tobte mit seinem Hund herum.

Ende vergangenen Jahres war der Euphoria-Star allerdings mit einer anderen Beauty in Verbindung gebracht worden. Ein Insider hatte gegenüber People verraten, dass der Schauspieler verrückt nach Lori Loughlins (57) Tochter Olivia Jade Giannulli (22) sein soll. "Olivia und Jacob daten sich ganz unverbindlich", hatte die Quelle ausgeplaudert.

Instagram / biancafinch Bianca Finch, Model

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Olivia Jade Giannulli, Tochter von Lori Loughlin

