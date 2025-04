Jacob Elordi plant Leben in Australien mit Freundin Olivia

Jacob Elordi (27) scheint sich endgültig gegen das glamouröse Leben in Los Angeles entschieden zu haben. Der Schauspieler, der seit 2022 mit Influencerin Olivia Jade Giannulli (25) zusammen ist, möchte laut einem Vertrauten und OK Magazine seine Wurzeln lieber in Australien schlagen. Während Jacob beruflich immer wieder in Kalifornien weilt, zieht es ihn privat ans andere Ende der Welt. Trotz Olivias Herkunft aus Los Angeles hat das Paar ganz konkrete Pläne, sich gemeinsam in Jacobs Heimatland ein neues Zuhause einzurichten und die Hektik Hollywoods hinter sich zu lassen.

Der Insider verriet dem Magazin, dass Jacob seine Zeit in Los Angeles nur aus beruflichen Gründen verbringt und sich in der Stadt nie richtig zugehörig fühlte. "Es ist nur der Ort, an den er wegen der Arbeit geht und kulturell passt er einfach nicht richtig rein", berichtet der Insider weiter. Der Schauspieler sucht nach eigener Aussage ein langsameres, entspannteres Leben – und Olivia teilt, trotz ihrer Wurzeln in Südkalifornien, seine Abneigung gegenüber dem ständigen Trubel dort. Beide setzen zunehmend auf die Möglichkeiten, die Streaming-Dienste und soziale Medien für ihre Karrieren bieten, sodass ihr Lebensort keine Rolle mehr spielt. Selbst wenn Jacob in Los Angeles dreht, nutzt er jede freie Minute, um nach Australien zurückzukehren.

Über ihre Beziehung sprechen Jacob und die YouTuberin selten öffentlich, doch kleine Gesten verraten viel über ihr Privatleben. Olivia unterstützt Jacob immer wieder, etwa mit einem simplen "Like" auf Fotos, die seine Schwester Isabella Elordi zur Premiere seiner neuen Serie "The Narrow Road to the Deep North" postete. Und auch bei seinem Auftritt als Gastgeber von Saturday Night Live im Januar 2024 war sie sowohl im Publikum als auch auf der After-Party an seiner Seite zu sehen. In den sozialen Medien zeigt die Influencerin eher zurückhaltende, aber eindeutige Unterstützung für Jacobs Karriere und hält sich im Rampenlicht bewusst im Hintergrund – eine Eigenschaft, die sie mit ihrem Freund verbindet.

Oliver Palombi / MEGA Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli im Juni 2023 in Portofino

Getty Images Jacob Elordi bei der Premiere von "On Swift Horses" beim Toronto International Film Festival 2024

