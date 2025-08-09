Jacob Elordi & Olivia: Schwierige Monate vor der Trennung

Jacob Elordi (28) und Olivia Jade Giannulli (25) haben sich nach einer dreijährigen, turbulenten On-Off-Beziehung endgültig getrennt. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass die vergangenen Monate für beide schwierig gewesen seien und Olivia sich entschieden habe, nach Paris zu ziehen, um einen Neuanfang zu wagen. "Olivia brauchte einfach eine Veränderung", heißt es. Jacob, der beruflich stark eingespannt war, ist inzwischen von Dreharbeiten in Europa nach Los Angeles zurückgekehrt. Die Trennung soll einvernehmlich erfolgt sein, da beide das Gefühl hatten, dass es nicht mehr funktionierte.

In den drei Jahren ihrer Beziehung erlebten sie wiederholt Höhen und Tiefen. 2023 wagten sie trotz einer ersten Trennung einen Neuanfang und unternahmen gemeinsam Reisen, darunter einen romantischen Trip nach Italien. Auch nach einer weiteren Trennung Anfang 2024 fanden sie wieder zueinander, hielten ihre Beziehung zuletzt jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Doch die räumliche Distanz und ihre unterschiedlichen Lebensstile belasteten die Verbindung zunehmend. Während Olivia ihr neues Leben in Paris derzeit offenbar in vollen Zügen genießt, konzentriert sich Jacob auf seine Karriere und legt den Fokus auf seine schauspielerischen Projekte.

Die Beziehung von Jacob und der Social-Media-Größe sorgte besonders in ihrer Anfangsphase für Spekulationen, als die beiden kurz nach Jacobs Trennung von Model Kaia Gerber (23) erstmals zusammen gesehen wurden. Olivias Familie spielte eine besondere Rolle in ihrem Leben und rückte auch während gemeinsamer Urlaube ins mediale Rampenlicht. Als Tochter von Lori Loughlin (61), bekannt aus der Serie Full House, und Designer Mossimo Giannulli (62) wuchs sie in der Welt der Stars und Sternchen auf, strebte jedoch stets danach, unabhängig von ihrer Rolle in Jacobs Leben wahrgenommen zu werden.

Tim P. Whitby/Getty Images, Matt Winkelmeyer/Getty Images Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli

Oliver Palombi / MEGA Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli im Juni 2023 in Portofino

Getty Images Olivia Jade Giannulli im März 2023